Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat

Türkiye genelinde sisli ve puslu bir hava etkili olurken, yeni haftanın hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 1

Tahminlere göre, yurdun doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, iç ve batı kesimlerde ise az bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğu bildirildi.

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 2

Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Rüzgâr Durumu
Batı bölgelerde güneyli, doğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette rüzgâr esecek.

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 3

Uyarılar

Çığ Riski: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Buzlanma ve Don: İç ve doğu bölgelerdeki ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 4

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 5

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 6

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 8

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 11

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 12

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 13

MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 15

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 16
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Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat - Resim: 17
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