Meteoroloji Uyardı: Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat

Tahminlere göre, yurdun doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, iç ve batı kesimlerde ise az bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğu bildirildi.