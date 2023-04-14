Son dakika: Fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika uyarısı yapıldı. Raporda; Kuzey Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine dikkat çekti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava tahmin raporunu paylaştı. Raporda, 15 Nisan Cumartesi günü dikkat çekti. Kuzey Ege’de fırtına geleceğini bildirirken, diğer taraftan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
FIRTINA UYARISI
Kuzey Ege’de rüzgarın yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: mgm.gov.tr