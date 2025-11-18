Meteoroloji uyardı: Fırtına o bölgeleri vuracak! İşte 18 Kasım hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre Türkiye'nin batı kesimlerinde rüzgarın şiddetini artırarak fırtınaya dönüşmesi beklenirken, sabah saatlerinde etkili olacak yağış ve sis günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Meteoroloji uyardı: Fırtına o bölgeleri vuracak! İşte 18 Kasım hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların merakla beklediği 18 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.



Yapılan son tahmin ve analizlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Özellikle sabahın ilk saatlerinde Trakya kesiminde, yani Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış geçişlerinin görüleceği, diğer bölgelerin ise açık bir gün geçireceği öngörülüyor.



Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği belirtilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyıları için durum farklı. Bu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlenerek, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Gece ve sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürecek olan pus ve yer yer sis hadisesi; Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu hatları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kısımları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkisini hissettirecek.



İşte bölge bölge 18 Kasım hava durumu raporu



MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış öngörülüyor. Bölge için yapılan kritik uyarıda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği belirtildi.

BURSA: 25°C, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 22°C, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 21°C, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 19°C, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı Ege'de de rüzgar uyarısı ön plana çıkıyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 23°C, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 22°C, Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA: 24°C, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 24°C, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 20°C, Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA: 19°C, Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ile sis hadisesi görülebilir.

ANKARA: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 19°C, Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 21°C, Parçalı ve az bulutlu



ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

AMASYA: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 19°C, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 20°C, Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Havanın parçalı bulutlu olacağı bölge genelinde, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM: 8°C, Parçalı bulutlu

KARS: 13°C, Parçalı bulutlu

MALATYA: 12°C, Parçalı bulutlu

VAN: 12°C, Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.

DİYARBAKIR: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu