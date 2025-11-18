Meteoroloji uyardı: Fırtına o bölgeleri vuracak! İşte 18 Kasım hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre Türkiye'nin batı kesimlerinde rüzgarın şiddetini artırarak fırtınaya dönüşmesi beklenirken, sabah saatlerinde etkili olacak yağış ve sis günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların merakla beklediği 18 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Yapılan son tahmin ve analizlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Özellikle sabahın ilk saatlerinde Trakya kesiminde, yani Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış geçişlerinin görüleceği, diğer bölgelerin ise açık bir gün geçireceği öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği belirtilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyıları için durum farklı. Bu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlenerek, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürecek olan pus ve yer yer sis hadisesi; Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu hatları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kısımları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkisini hissettirecek.
İşte bölge bölge 18 Kasım hava durumu raporu
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış öngörülüyor. Bölge için yapılan kritik uyarıda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği belirtildi.
BURSA: 25°C, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 22°C, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 21°C, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 19°C, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı Ege'de de rüzgar uyarısı ön plana çıkıyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ile sis hadisesi görülebilir.
ANKARA: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
AMASYA: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Havanın parçalı bulutlu olacağı bölge genelinde, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM: 8°C, Parçalı bulutlu
KARS: 13°C, Parçalı bulutlu
MALATYA: 12°C, Parçalı bulutlu
VAN: 12°C, Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.
DİYARBAKIR: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 17°C, Parçalı ve az bulutlu