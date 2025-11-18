Meteoroloji uyardı: Fırtına o bölgeleri vuracak! İşte 18 Kasım hava durumu raporu

Yapılan son tahmin ve analizlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Özellikle sabahın ilk saatlerinde Trakya kesiminde, yani Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış geçişlerinin görüleceği, diğer bölgelerin ise açık bir gün geçireceği öngörülüyor.