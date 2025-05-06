Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak

Mayıs ayıyla birlikte beklenen sıcak ve güneşli günler yerini serin ve yağışlı havalara bıraktı. Mevsim normallerine dönmesi beklenen hava durumu, özellikle yaz havasına aldananlar için sürpriz yarattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 1

Son günlerde etkili olan bahar havası kısa sürdü. MGM’nin güncel tahminlerine göre, yurdun büyük bir bölümü yarın sağanak yağışların etkisi altına girecek. Sıcaklıklar da düşecek. Özellikle dışarı çıkacakların dikkatli olması, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 2

7 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış beklenen iller şöyle:

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 3

Edirne


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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 4

Kırklareli

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 5

Kocaeli

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 6

Düzce

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 7

Sakarya

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 8

Bilecik

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 9

Kütahya

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Afyonkarahisar

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 11

Isparta

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 12

Bartın

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 13

Zonguldak

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 14

Bolu

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 15

Karabük

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 16

Ankara

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 17

Kastamonu

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 18

Çankırı

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 19

Kırıkkale

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 20

Çorum

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 21

Aksaray

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 22

Yozgat

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 23

Sinop

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 24

Samsun

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 25

Amasya

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 26

Tokat

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 27

Sivas

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 28

Malatya

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 29

Gümüşhane

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 30

Erzincan

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak - Resim: 31

Bayburt
Erzurum

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları hava durumu güncellemelerini takip etmeleri konusunda uyardı. Özellikle Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’de kısa süreli dolu ve yıldırım riski de bulunuyor.

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