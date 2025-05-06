Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak
Mayıs ayıyla birlikte beklenen sıcak ve güneşli günler yerini serin ve yağışlı havalara bıraktı. Mevsim normallerine dönmesi beklenen hava durumu, özellikle yaz havasına aldananlar için sürpriz yarattı.
Son günlerde etkili olan bahar havası kısa sürdü. MGM’nin güncel tahminlerine göre, yurdun büyük bir bölümü yarın sağanak yağışların etkisi altına girecek. Sıcaklıklar da düşecek. Özellikle dışarı çıkacakların dikkatli olması, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
7 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış beklenen iller şöyle:
Edirne
Kırklareli
Kocaeli
Düzce
Sakarya
Bilecik
Kütahya
Afyonkarahisar
Isparta
Bartın
Zonguldak
Bolu
Karabük
Ankara
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Çorum
Aksaray
Yozgat
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Sivas
Malatya
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Erzurum
Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları hava durumu güncellemelerini takip etmeleri konusunda uyardı. Özellikle Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’de kısa süreli dolu ve yıldırım riski de bulunuyor.