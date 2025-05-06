Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak 30 ili vuracak

Son günlerde etkili olan bahar havası kısa sürdü. MGM’nin güncel tahminlerine göre, yurdun büyük bir bölümü yarın sağanak yağışların etkisi altına girecek. Sıcaklıklar da düşecek. Özellikle dışarı çıkacakların dikkatli olması, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.