Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu

Orta ve Doğu Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 21°C

TRABZON °C, 19°C

AMASYA °C, 18°C

RİZE °C, 20°C