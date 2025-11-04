Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Kasım 2025 Salı günü için son tahminlerini yayınlarken, yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu hava hakim olacak, ancak bazı bölgeler için sağanak yağış ve yoğun sis uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 4 Kasım 2025 Salı günü yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI YAĞIŞLA BİRLİKTE DÜŞECEK
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara'da ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL DAHİL 4 BÖLGEYE YAĞIŞ UYARISI
Parçalı ve çok bulutlu havanın beklendiği Marmara'da, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 20°C
KIRKLARELİ °C, 19°C
ÇANAKKALE °C, 21°C
İç Anadolu Bölgesi'nin de parçalı ve çok bulutlu olacağı, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
ANKARA °C, 20°C
KONYA °C, 21°C
ESKİŞEHİR °C, 20°C
ÇANKIRI °C, 16°C
Orta ve Doğu Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN °C, 21°C
TRABZON °C, 19°C
AMASYA °C, 18°C
RİZE °C, 20°C
MARMARA, EGE VE BATI KARADENİZ'DE PUS VE SİS HAKİM
Yağış almayan yerlerinde Marmara bölge genelinde, ayrıca Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ve İç Ege'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C (Marmara)
İZMİR °C, 25°C (Ege)
MANİSA °C, 25°C (Ege)
A.KARAHİSAR °C, 20°C (Ege)
DENİZLİ °C, 24°C (Ege)
BOLU °C, 21°C (Batı Karadeniz)
DÜZCE °C, 22°C (Batı Karadeniz)
ZONGULDAK °C, 20°C (Batı Karadeniz)
SİNOP °C, 22°C (Batı Karadeniz)
Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
ANTALYA °C, 26°C
HATAY °C, 28°C
ISPARTA °C, 23°C
Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
ERZURUM °C, 15°C
KARS °C, 13°C
MALATYA °C, 18°C
VAN °C, 15°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
GAZİANTEP °C, 26°C
MARDİN °C, 25°C
SİİRT °C, 24°C