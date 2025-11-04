Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Kasım 2025 Salı günü için son tahminlerini yayınlarken, yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu hava hakim olacak, ancak bazı bölgeler için sağanak yağış ve yoğun sis uyarısı yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 4 Kasım 2025 Salı günü yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

1 10
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI YAĞIŞLA BİRLİKTE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara'da ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2 10
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu - Resim: 3

İSTANBUL DAHİL 4 BÖLGEYE YAĞIŞ UYARISI

Parçalı ve çok bulutlu havanın beklendiği Marmara'da, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 20°C
KIRKLARELİ °C, 19°C
ÇANAKKALE °C, 21°C

3 10
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu - Resim: 4

İç Anadolu Bölgesi'nin de parçalı ve çok bulutlu olacağı, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

ANKARA °C, 20°C
KONYA °C, 21°C
ESKİŞEHİR °C, 20°C
ÇANKIRI °C, 16°C

4 10
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu - Resim: 5

Orta ve Doğu Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 21°C
TRABZON °C, 19°C
AMASYA °C, 18°C
RİZE °C, 20°C

5 10
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu - Resim: 6

MARMARA, EGE VE BATI KARADENİZ'DE PUS VE SİS HAKİM

Yağış almayan yerlerinde Marmara bölge genelinde, ayrıca Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ve İç Ege'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

6 10
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu - Resim: 7

BURSA °C, 22°C (Marmara)
İZMİR °C, 25°C (Ege)
MANİSA °C, 25°C (Ege)
A.KARAHİSAR °C, 20°C (Ege)
DENİZLİ °C, 24°C (Ege)
BOLU °C, 21°C (Batı Karadeniz)
DÜZCE °C, 22°C (Batı Karadeniz)
ZONGULDAK °C, 20°C (Batı Karadeniz)
SİNOP °C, 22°C (Batı Karadeniz)

7 10
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu - Resim: 8

Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
ANTALYA °C, 26°C
HATAY °C, 28°C
ISPARTA °C, 23°C

8 10
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu - Resim: 9

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

ERZURUM °C, 15°C
KARS °C, 13°C
MALATYA °C, 18°C
VAN °C, 15°C

9 10
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! İşte 4 Kasım il il hava durumu - Resim: 10

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
GAZİANTEP °C, 26°C
MARDİN °C, 25°C
SİİRT °C, 24°C

10 10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış Hava durumu