Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı
Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar artsa da, sağanak yağışlar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Haziran Salı günü için 20 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Yayınlanma: Güncellenme:
Yaz mevsiminin başlamasına rağmen birçok kentte sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, 3 Haziran Salı günü Türkiye genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.
Gök gürültülü sağanak yağış beklenen 20 şehir şu şekilde:
Hakkari,
Van,
Muş,
Bingöl,
Tunceli,
Iğdır,
Ağrı,
Kars,
Ardahan,
Artvin,
Rize,
Trabzon,
Erzurum,
Erzincan,
Bayburt,
Gümüşhane,
Giresun,
Ordu,
Sivas ve
Muş.