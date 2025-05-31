Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı

Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar artsa da, sağanak yağışlar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Haziran Salı günü için 20 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 1

Yaz mevsiminin başlamasına rağmen birçok kentte sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, 3 Haziran Salı günü Türkiye genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 2

Gök gürültülü sağanak yağış beklenen 20 şehir şu şekilde:

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 3

Hakkari,

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 4

Van, 

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 5

Muş,

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 6

Bingöl, 

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 7

Tunceli, 

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 8

Iğdır, 

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 9

Ağrı, 

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 10

Kars,

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 11

Ardahan,

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 12

Artvin,

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 13

Rize, 

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 14

Trabzon,

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 15

Erzurum,

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 16

Erzincan,

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 17

Bayburt, 

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 18

Gümüşhane,

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 19

Giresun,

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 20

Ordu, 

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 21

Sivas ve 

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Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı - Resim: 22

Muş.

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