Meteoroloji uyardı: Haziran ayında 20 şehirde sağanak alarmı

Yaz mevsiminin başlamasına rağmen birçok kentte sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, 3 Haziran Salı günü Türkiye genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.