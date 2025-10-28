Meteoroloji uyardı: Hem kuvvetli sağanak hem fırtına geliyor, o iller alarmda!

MARMARA

Parçalı çok bulutlu bir havanın hakim olacağı bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Yalova ve Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı