Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Şubat 2025 Pazar günü kar yağışı beklenen şehirleri açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre birçok ilde kar yağışı etkili olacak.
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Şubat ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları daha da düştü ve yağmurların ardından kar yağışları arttı. Çarşamba gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava dalgası etkili olacak.
MGM’nin tahminlerine göre birçok şehirde kar yağışı görülecek.
İşte 9 Şubat 2025 Pazar günü kar beklenen şehirler…
TEKİRDAĞ
BALIKESİR
BURSA
BİLECİK
SAKARYA
KOCAELİ
BURSA
DÜZCE
ZONGULDAK
KARABÜK
BARTIN
KASTAMONU
AMASYA
TOKAT