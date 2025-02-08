Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Şubat 2025 Pazar günü kar yağışı beklenen şehirleri açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre birçok ilde kar yağışı etkili olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 1

Şubat ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları daha da düştü ve yağmurların ardından kar yağışları arttı. Çarşamba gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava dalgası etkili olacak. 

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 2

MGM’nin tahminlerine göre birçok şehirde kar yağışı görülecek.

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 3

İşte 9 Şubat 2025 Pazar günü kar beklenen şehirler…

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 4

TEKİRDAĞ

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 5

BALIKESİR

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 6

BURSA

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 7

BİLECİK

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 8

SAKARYA

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 9

KOCAELİ

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 10

BURSA

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 11

DÜZCE

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 12

ZONGULDAK

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 13

KARABÜK

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 14

BARTIN

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 15

KASTAMONU

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 16

AMASYA

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Meteoroloji uyardı, kar alarmı! 9 Şubat'ta bu illere lapa lapa kar geliyor - Resim: 17

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