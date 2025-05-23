Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Birçok ilde termometreler 30 derecenin üzerine çıkarken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 1

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 2

Bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel yağış görülecek.

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 3

Toz taşınımı uyarısı:
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 4

Bölgelere Göre Hava Durumu:
Marmara
Parçalı ve az bulutlu.

İstanbul: 28°C
Edirne: 31°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 5

Kırklareli: 29°C
Balıkesir: 33°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 6


Ege
Genel olarak az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

İzmir: 32°C
Denizli: 34°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 7

Muğla: 29°C
Afyonkarahisar: 30°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 8


Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Toroslar çevresi yerel sağanak yağışlı.

Antalya: 31°C
Adana: 32°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 9

Hatay: 31°C
Isparta: 31°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 10

İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu.

Ankara: 30°C
Konya: 32°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 11

Eskişehir: 32°C
Nevşehir: 28°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 12

Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde yerel sağanak yağış.

Bolu: 29°C
Zonguldak: 25°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 13

Kastamonu: 27°C
Sinop: 23°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 14

Orta ve Doğu Karadeniz
İç kesimlerde yerel yağış bekleniyor.

Amasya: 33°C
Samsun: 24°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 15

Rize: 22°C
Trabzon: 21°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 16


Doğu Anadolu
Yerel sağanak yağışlar ve toz taşınımı etkili olacak.

Erzurum: 23°C
Van: 21°C
Kars: 21°C
Malatya: 34°C

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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! - Resim: 17

Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, toz taşınımı bekleniyor.

Diyarbakır: 36°C
Gaziantep: 34°C
Mardin: 32°C
Siirt: 34°C

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