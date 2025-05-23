Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Birçok ilde termometreler 30 derecenin üzerine çıkarken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel yağış görülecek.
Toz taşınımı uyarısı:
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu:
Marmara
Parçalı ve az bulutlu.
İstanbul: 28°C
Edirne: 31°C
Kırklareli: 29°C
Balıkesir: 33°C
Ege
Genel olarak az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
İzmir: 32°C
Denizli: 34°C
Muğla: 29°C
Afyonkarahisar: 30°C
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Toroslar çevresi yerel sağanak yağışlı.
Antalya: 31°C
Adana: 32°C
Hatay: 31°C
Isparta: 31°C
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu.
Ankara: 30°C
Konya: 32°C
Eskişehir: 32°C
Nevşehir: 28°C
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde yerel sağanak yağış.
Bolu: 29°C
Zonguldak: 25°C
Kastamonu: 27°C
Sinop: 23°C
Orta ve Doğu Karadeniz
İç kesimlerde yerel yağış bekleniyor.
Amasya: 33°C
Samsun: 24°C
Rize: 22°C
Trabzon: 21°C
Doğu Anadolu
Yerel sağanak yağışlar ve toz taşınımı etkili olacak.
Erzurum: 23°C
Van: 21°C
Kars: 21°C
Malatya: 34°C
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, toz taşınımı bekleniyor.
Diyarbakır: 36°C
Gaziantep: 34°C
Mardin: 32°C
Siirt: 34°C