Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, buzlanma ve don geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Aralık 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM'nin tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu olması öngörülürken, diğer bölgelerin ise açık bir havaya sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İzmir, Aydın ve Muğla illerinde beklenen yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının etkili olması bekleniyor.
Marmara
Bursa: 17°C, Parçalı bulutlu
Çanakkale: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
İstanbul: 17°C, Parçalı bulutlu
Kırklareli: 16°C, Parçalı bulutlu
Ege
Afyonkarahisar: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
Muğla: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
Akdeniz
Adana: 23°C, Parçalı bulutlu
Antalya: 23°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 19°C, Parçalı bulutlu
Isparta: 15°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Ankara: 13°C, Parçalı bulutlu
Eskişehir: 11°C, Parçalı bulutlu
Konya: 12°C, Parçalı bulutlu
Nevşehir: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Bolu: 15°C, Parçalı bulutlu
Düzce: 18°C, Parçalı bulutlu
Sinop: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 18°C, Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
Rize: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 16°C, Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Erzurum: 7°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 7°C, Parçalı bulutlu
Malatya: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
Van: 9°C, Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Batman: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 15°C, Parçalı ve az bulutlu