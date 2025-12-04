Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, buzlanma ve don geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Aralık 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM'nin tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu olması öngörülürken, diğer bölgelerin ise açık bir havaya sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İzmir, Aydın ve Muğla illerinde beklenen yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının etkili olması bekleniyor.

Marmara

Bursa: 17°C, Parçalı bulutlu

Çanakkale: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İstanbul: 17°C, Parçalı bulutlu

Kırklareli: 16°C, Parçalı bulutlu

Ege

Afyonkarahisar: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

Denizli: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Muğla: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Akdeniz

Adana: 23°C, Parçalı bulutlu

Antalya: 23°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay: 19°C, Parçalı bulutlu

Isparta: 15°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Ankara: 13°C, Parçalı bulutlu

Eskişehir: 11°C, Parçalı bulutlu

Konya: 12°C, Parçalı bulutlu

Nevşehir: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu: 15°C, Parçalı bulutlu

Düzce: 18°C, Parçalı bulutlu

Sinop: 20°C, Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 18°C, Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

Rize: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 16°C, Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum: 7°C, Parçalı ve az bulutlu

Kars: 7°C, Parçalı bulutlu

Malatya: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

Van: 9°C, Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Batman: 14°C, Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 14°C, Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu