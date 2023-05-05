Meteoroloji uyardı: O illere gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel müdürlüğü (MGM), son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; o illere gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili olacağı tahmin ediliyor.
BATI BÖLGELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) İç Ege (Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Balıkesir’in doğu, Bilecik ve Bursa’nın güney, Eskişehir’in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR
Orta Akdeniz’de (Silifke-Alanya Kıyı Kesimleri) rüzgarın yarın (05.05.2023 Cuma) akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Antalya’da, sabah saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Mersin’in batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta’nın güneyinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DENİZLERDE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR
Batı Akdeniz’in doğusunda (Manavgat-Alanya) rüzgarın yarın (06.05.2023 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Kaynak: mgm.gov.tr