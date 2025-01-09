Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak!
Kar yağışı bekleyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sevindiren haber geldi. Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, 12 Ocak 2025 Pazar günü kar yağışının görüleceği iller belli oldu.
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Meteoroloji’nin tahminlerine göre, birçok şehirde kar yağışı etkili olacak. Hangi bölgelerde kar yağışının beklendiği konusunda detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşların, yoğun kar yağışı beklenen bölgelerde tedbirli olmaları istendi.
Kar Yağışı Hangi İllerde Etkili Olacak?
Havaların hızla soğumasıyla birlikte Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Özellikle yüksek kesimlerde ve soğuk bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazar günü kar yağışı ihtimali olan şehirlerin listesini açıkladı.
EDİRNE
KIRKLARELİ
TEKİRDAĞ
GÜMÜŞHANE
BAYBURT
ERZURUM
ERZİNCAN
TUNCELİ
ELAZIĞ
DİYARBAKIR
BİTLİS
HAKKARİ
MUŞ
BİNGÖL
AĞRI
VAN
IĞDIR
KARS
ARDAHAN
MALATYA
SİVAS
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