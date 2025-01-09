Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak!

Kar yağışı bekleyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sevindiren haber geldi. Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, 12 Ocak 2025 Pazar günü kar yağışının görüleceği iller belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 1

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, birçok şehirde kar yağışı etkili olacak. Hangi bölgelerde kar yağışının beklendiği konusunda detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşların, yoğun kar yağışı beklenen bölgelerde tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 2

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 3

Havaların hızla soğumasıyla birlikte Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Özellikle yüksek kesimlerde ve soğuk bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazar günü kar yağışı ihtimali olan şehirlerin listesini açıkladı.

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 4

EDİRNE

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KIRKLARELİ

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TEKİRDAĞ

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GÜMÜŞHANE

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BAYBURT

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ERZURUM

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ERZİNCAN

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TUNCELİ

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ELAZIĞ

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DİYARBAKIR

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BİTLİS

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 15

HAKKARİ

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 16

MUŞ

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 17

BİNGÖL

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AĞRI

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VAN

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 20

IĞDIR

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 21

KARS

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 22

ARDAHAN

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 23

MALATYA

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 24

SİVAS

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Meteoroloji uyardı: Pazar günü bu illeri kar vuracak! - Resim: 25
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