Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Mayıs ayının son günlerinde etkisini artıran yağışlı hava için son tahminlerini paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 1

Mayıs ayı başında yerini sıcak ve güneşli havalara bırakan hava koşulları, şimdi yerini sağanak yağışlara bırakıyor. MGM, 19 Mayıs Pazartesi günü 24 şehirde şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

1 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 2

Yapılan açıklamada, yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmeye devam ettiği, ancak mayıs yağmurlarının etkili olacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava dalgasının sürmesi bekleniyor.

2 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 3

Meteoroloji’nin yayınladığı listeye göre, 19 Mayıs Pazartesi günü şiddetli yağışların etkili olacağı şehirler şöyle:

3 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 4

Kırklareli, 

Vatandaşların, ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.

4 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 5

Bursa, 

5 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 6

Bilecik, 

6 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 7

Sakarya, 

7 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 8

Düzce, 

8 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 9

Bolu,

9 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 10

Karabük, 

10 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 11

Kastamonu, 

11 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 12

Çorum,

12 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 13

Yozgat,

13 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 14

Amasya,

14 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 15

Tokat, 

15 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 16

Sivas, 

16 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 17

Ordu, 

17 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 18

Giresun, 

18 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 19

Trabzon,

19 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 20

Gümüşhane, 

20 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 21

Erzincan, 

21 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 22

Bayburt, 

22 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 23

Erzurum, 

23 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 24

Kars, 

24 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 25

Ardahan, 

25 26
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var - Resim: 26

Artvin ve Rize.

26 26
sağanak yağış şiddetli yağış