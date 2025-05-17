Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Mayıs ayının son günlerinde etkisini artıran yağışlı hava için son tahminlerini paylaştı.
Mayıs ayı başında yerini sıcak ve güneşli havalara bırakan hava koşulları, şimdi yerini sağanak yağışlara bırakıyor. MGM, 19 Mayıs Pazartesi günü 24 şehirde şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmeye devam ettiği, ancak mayıs yağmurlarının etkili olacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava dalgasının sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji’nin yayınladığı listeye göre, 19 Mayıs Pazartesi günü şiddetli yağışların etkili olacağı şehirler şöyle:
Kırklareli,
Vatandaşların, ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.
Bursa,
Bilecik,
Sakarya,
Düzce,
Bolu,
Karabük,
Kastamonu,
Çorum,
Yozgat,
Amasya,
Tokat,
Sivas,
Ordu,
Giresun,
Trabzon,
Gümüşhane,
Erzincan,
Bayburt,
Erzurum,
Kars,
Ardahan,
Artvin ve Rize.