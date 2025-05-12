Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak!
13 Mayıs 2025 Salı günü Türkiye genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarılara göre, özellikle bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması öngörülmektedir.
🌧️ Sağanak Yağış Beklenen İller
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 13 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren aşağıdaki illerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir:
Adana
Adıyaman
Ağrı
Aksaray
Antalya
Ardahan
Artvin
Batman
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Burdur
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karaman
Kars
Kayseri
Kilis
Kırşehir
Konya
Malatya
Mardin
Mersin
Muş
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Samsun
Siirt
Trabzon
Tunceli
Van
Sivas
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şırnak
Şanlıurfa
Şırnak