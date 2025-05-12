Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak!

13 Mayıs 2025 Salı günü Türkiye genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 1

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarılara göre, özellikle bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması öngörülmektedir.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 2

🌧️ Sağanak Yağış Beklenen İller

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 3

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 13 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren aşağıdaki illerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir:

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 4

Adana

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 5

Adıyaman

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 6

Ağrı

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 7

Aksaray

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 8

Antalya

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 9

Ardahan

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 10

Artvin

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 11

Batman

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 12

Bayburt
Bingöl

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 13

Bitlis
Burdur

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 14

Diyarbakır

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 15

Elazığ

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 16


Erzincan
Erzurum

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 17

Gaziantep

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 18

Gaziantep
Giresun

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 19

Gümüşhane
Hakkari

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 20

Hatay
Iğdır

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 21

Isparta
Kahramanmaraş

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 22

Karaman
Kars
Kayseri

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 23

Kilis
Kırşehir

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 24

Konya

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 25

Malatya

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 26

Mardin

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 27

Mersin

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 28

Muş

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 29

Niğde

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 30

Ordu

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 31

Osmaniye

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 32

Rize

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 33

Samsun

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 34

Siirt

Trabzon
Tunceli
Van

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 35

Sivas

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 36

Şanlıurfa

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 37

Şanlıurfa
Şırnak

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak! - Resim: 38

Şanlıurfa
Şırnak

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