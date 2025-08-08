Meteoroloji uyardı, şemsiye almadan çıkmayın: Yarın bu illere sağanak yağacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Ağustos Cumartesi günü için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Ağustos ayının sıcak ve yağışsız geçmesi beklenirken, MGM’nin tahminleri hava durumunun tam tersine evrildiğini gösteriyor. Bardaktan boşalırcasına yağışların etkili olacağı iller tek tek açıklandı.
İşte 9 Ağustos Cumartesi günü sağanak yağış beklenen iller:
Giresun
Rize
Trabzon
Artvin
Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır
Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Yetkililer, yağışların ani ve yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirtti.