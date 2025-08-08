Meteoroloji uyardı, şemsiye almadan çıkmayın: Yarın bu illere sağanak yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Ağustos Cumartesi günü için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ağustos ayının sıcak ve yağışsız geçmesi beklenirken, MGM’nin tahminleri hava durumunun tam tersine evrildiğini gösteriyor. Bardaktan boşalırcasına yağışların etkili olacağı iller tek tek açıklandı.

İşte 9 Ağustos Cumartesi günü sağanak yağış beklenen iller:

Giresun

Rize

Trabzon

Artvin

Ardahan

Kars

Ağrı

Iğdır

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Yetkililer, yağışların ani ve yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirtti.

