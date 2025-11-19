Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor, sis ve kuvvetli rüzgar etkisini artıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar şaşırtırken, belirli bölgeler için sağanak, sis ve şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Türkiye genelinde hava durumu hareketliliği sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son veriler, yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağını işaret ediyor.
Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu bir seyir izlerken, özellikle Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yaşayan vatandaşları sağanak yağışlı bir gün bekliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.
SİS VE PUS KABUSU GERİ DÖNÜYOR
Raporlara göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis etkisi altında kalacak.
Termometreler, özellikle kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkarak vatandaşlara ılıman bir gün yaşatacak. Yurdun diğer bölümlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın genel profili güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eserken, Marmara'nın batısında tablo değişiyor. Bu bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu bir gün geçirecek olan bölgenin kuzeybatısında zamanla bulutlanma artacak. Edirne çevrelerinde gece saatlerinde sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor. Bölgenin batısında lodos fırtınası (40-60 km/saat) etkili olurken, doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.
BURSA: 24°C, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 21°C, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 21°C, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakimken, kıyı şeridinde bulut yoğunluğu artacak ve Kıyı Ege sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR: 18°C, Parçalı bulutlu
DENİZLİ: 20°C, Parçalı bulutlu
İZMİR: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA: 21°C, Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor. Ancak iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini düşürecek pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis etkili olacak.
ANKARA: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçecek günde, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülecek.
BOLU: 19°C, Parçalı bulutlu
DÜZCE: 22°C, Parçalı bulutlu
SİNOP: 22°C, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 22°C, Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. İç kesimlerde ise klasikleşen sabah ve gece sisi/pusu etkili olacak.
AMASYA: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis bekleniyor. Erzurum'da sıcaklıklar düşük seyredecek.
ERZURUM: 3°C, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Yurdun bu kesiminde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
DİYARBAKIR: 18°C, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 20°C, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 18°C, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 17°C, Az bulutlu ve açık