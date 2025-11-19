Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor, sis ve kuvvetli rüzgar etkisini artıracak

Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu bir seyir izlerken, özellikle Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yaşayan vatandaşları sağanak yağışlı bir gün bekliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.