Meteoroloji uyardı: Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.
Hava Sıcaklığı: Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde.
Rüzgâr: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara: Az bulutlu ve açık.
🌆 İstanbul 21/32°C
🌾 Edirne 19/36°C
🌻 Balıkesir 16/39°C
⚓ Çanakkale 21/34°C
Ege: Az bulutlu ve açık.
🏖️ İzmir 24/37°C
🌴 Muğla 22/39°C
🏜️ Denizli 23/39°C
🌄 Afyonkarahisar 17/34°C
Akdeniz: Az bulutlu ve açık.
🌞 Antalya 26/34°C
🍊 Adana 25/37°C
🌿 Hatay 25/35°C
🏔️ Isparta 21/36°C
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.
🏛️ Ankara 17/34°C
⚙️ Eskişehir 16/36°C
⛪ Konya 18/35°C
🌾 Yozgat 14/31°C
Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık.
🌳 Düzce 17/36°C
🌲 Bolu 14/35°C
⚒️ Zonguldak 17/29°C
🌊 Sinop 21/32°C
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
🌤️ Samsun 21/32°C
⛵ Trabzon 21/29°C
☔ Rize 21/30°C
🍏 Amasya 17/36°C
Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
🏔️ Erzurum 12/30°C
❄️ Kars 10/31°C
🌞 Malatya 18/35°C
🌊 Van 16/29°C
Güneydoğu Anadolu: Kavurucu sıcaklık etkili olacak.
🔥 Diyarbakır 23/40°C
🥙 Gaziantep 25/40°C
🌵 Siirt 25/39°C
🏜️ Mardin 27/37°C