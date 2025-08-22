Meteoroloji uyardı: Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.