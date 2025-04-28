Meteoroloji uyardı: Yarın bu illerde fırtına kopacak!

Türkiye genelinde rüzgarın güneydoğudan etkili olacağı, bazı bölgelerde saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerine kadar devam eden yağışlar, sabah saatlerinde yerini açık hava koşullarına bırakabilir. Ancak sağanak yağışlar, gün boyunca yer yer devam edebilir. Meteorologlar, sürücülere dikkatli olmalarını ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.