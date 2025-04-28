Meteoroloji uyardı: Yarın bu illerde fırtına kopacak!
Ülke genelinde bahar beklenirken, sağanak yağış şiddetini artırmaya devam ediyor. Yarın, 29 Nisan 2025'te Türkiye genelinde sağanak yağışın etkili olacağı iller şu şekildedir:
Ege Bölgesi: İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi: Burdur çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar öngörülüyor.
İç Anadolu Bölgesi: Karaman çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar bekleniyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi: Rize ve Trabzon illerinde sağanak yağışlar etkili olacak.
Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum ve Kars illerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar görülecek.
⚠️ Önemli Uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar beklendiğinden, ani su baskınları ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği için dikkatli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-70 km/saat) esmesi beklenmektedir. Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi olasıdır.
Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
Özellikle Ege ve Karadeniz illerinde yağışların kuvvetli olabileceği ve Marmara ile Akdeniz bölgelerinde rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.
GENEL DEĞERLENDİRME
Türkiye genelinde rüzgarın güneydoğudan etkili olacağı, bazı bölgelerde saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerine kadar devam eden yağışlar, sabah saatlerinde yerini açık hava koşullarına bırakabilir. Ancak sağanak yağışlar, gün boyunca yer yer devam edebilir. Meteorologlar, sürücülere dikkatli olmalarını ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.
Yağışların kuvvetli olabileceği bölgelerde, ani sel baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Zeminler sulanmış olduğu için toprak kayması riskleri de artabilir. Bu nedenle özellikle dağlık ve eğimli alanlarda dikkatli olunması önerilmektedir.