Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

“İSTANBUL’A KAR YILBAŞINDAN ÖNCE DÜŞMEZ”

Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının zamanlamasına ilişkin net ifadeler kullandı:

“İstanbul’a kar yılbaşından önce düşmez. İstanbul’da kar yağışı bahar aylarına kadar devam edecek. Uzun sürecek gibi görülüyor. Normal bir kış geçireceğiz. Yani yağış da olacak, kar da olacak.”