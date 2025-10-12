Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye, Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıkları hızla düşerken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’a karın ne zaman yağacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Ukrayna üzerinden gelen bu sistem, özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak.
Yetkililer, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 14 derece birden azalabileceğini bildirdi.
Bu durum, kışın erken geldiği yönünde yorumlanırken, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kar beklentisi gündeme taşındı.
“HAVA SICAKLIKLARI 14 DERECENİN ALTINI GÖRECEK”
Meteoroloji yetkilileri, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti.
Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında gece yarısı 14 derece ve altının görüleceği, Türkiye genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği” ifade edildi.
Ayrıca rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, güneydoğu kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların özellikle Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
“İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?”
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, herkesin merak ettiği “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorusuna açıklık getirdi.
Şen, “Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul’da sıcaklık 17 derece civarında olacak.” dedi.
“İSTANBUL’A KAR YILBAŞINDAN ÖNCE DÜŞMEZ”
Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının zamanlamasına ilişkin net ifadeler kullandı:
“İstanbul’a kar yılbaşından önce düşmez. İstanbul’da kar yağışı bahar aylarına kadar devam edecek. Uzun sürecek gibi görülüyor. Normal bir kış geçireceğiz. Yani yağış da olacak, kar da olacak.”
Uzmanlara göre, bu yıl Türkiye genelinde normal bir kış mevsimi yaşanacak ve sıcaklıklar uzun süre mevsim normallerinin altında seyredecek.