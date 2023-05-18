Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına geliyor

KUZEYBATI KESİMLERE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.05.2023 Perşembe günü Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) , Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.