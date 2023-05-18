Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. MGM, o illeri tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor. İşte il il detaylar...
O İLLERE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 19 Mayıs 2023 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Cuma gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi günü Şırnak'ın doğusunda ve Van'ın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Hakkari il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DENİZLERDE FIRTINA UYARISI!
Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın (18.05.2023 Perşembe) ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
KUZEYBATI KESİMLERE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.05.2023 Perşembe günü Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) , Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.