Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak!
Meteoroloji uyarılarına göre, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte yağış beklenen bölgeler ve iller:
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12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, aşağıdaki illerde yağışlar etkili olabilir:
Marmara Bölgesi
Bursa
Bilecik
Sakarya
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar
Kütahya
Uşak
İç Anadolu Bölgesi
Ankara
Eskişehir
Çankırı
Kırıkkale
Kayseri
Karadeniz Bölgesi
Amasya
Trabzon
Ordu
Doğu Anadolu Bölgesi
Kars
Erzurum (kuzey kesimleri)
Vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarını takip etmeleri ve belirtilen risklere karşı tedbirli olmaları önemlidir. Özellikle açık alanda bulunacak kişilerin yağış ve fırtına anında güvenli yerlere sığınmaları önerilmektedir.