Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak!

Meteoroloji uyarılarına göre, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte yağış beklenen bölgeler ve iller:

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 1

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, aşağıdaki illerde yağışlar etkili olabilir:

1 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 2

Marmara Bölgesi

Bursa


2 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 3

Bilecik

3 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 4

Sakarya

4 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 5

Ege Bölgesi

Afyonkarahisar


5 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 6

Kütahya

6 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 7

Uşak

7 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 8

İç Anadolu Bölgesi

Ankara


8 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 9

Eskişehir

9 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 10

Çankırı

10 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 11

Kırıkkale

11 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 12

Kayseri

12 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 13

Karadeniz Bölgesi

Amasya


13 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 14

Trabzon

14 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 15

Ordu

15 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 16

Doğu Anadolu Bölgesi

16 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 17

Kars

17 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 18

Erzurum (kuzey kesimleri)

18 19
Meteoroloji yarın için uyardı: Sağanak alarmı verildi, 17 ilde etkili olacak! - Resim: 19

Vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarını takip etmeleri ve belirtilen risklere karşı tedbirli olmaları önemlidir. Özellikle açık alanda bulunacak kişilerin yağış ve fırtına anında güvenli yerlere sığınmaları önerilmektedir.

19 19
sağanak yağış Hava durumu