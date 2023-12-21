Meteoroloji'den 10 İl İçin Turuncu Alarm! Karla Karışık Şiddetli Yağmur, Buzlanma
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerinde içinde bulunduğu tam 10 şehir hakkında turuncu alarm verdi. Peki Meteoroloji hangi iller hakkında uyarı da bulundu. İşte yağmur, buzlanma ve karla karışık hava...
Meteoroloji uzmanları bu akşamdan başlayacak ve 22 Aralık gününe kadar devam edecek olan karla karışık yağmur, buzlanma ve şiddetli rüzgar konusunda tam 10 il için alarm verildi.
Meteoroloji'den 10 İl İçin Turuncu Alarm! Karla Karışık Şiddetli Yağmur, Buzlanma
Resmi sitelerinde paylaştıkları uyarıyla Meteoroloji genel müdürlüğü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun da içinde bulunduğu 10 il hakkında belediyeleri uyardı.
Buzlanma, sel ve ani şiddetli rüzgar nedeniyle şehirlerde olumsuz durum yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların, Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman’ın kuzey, Muş ve Van’ın güney, Bitlis’in güney ve batı, Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.