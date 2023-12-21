Meteoroloji'den 10 İl İçin Turuncu Alarm! Karla Karışık Şiddetli Yağmur, Buzlanma

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların, Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman’ın kuzey, Muş ve Van’ın güney, Bitlis’in güney ve batı, Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.