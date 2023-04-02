Meteoroloji'den 10 ile kar ve yağmur uyarısı!

MARMARA BÖLGESİ

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken akşam saatlerinde Batı kesimlerde Gece saatlerinde ise Bilecik dışında diğer bölgelerde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Rüzgar güney ve güneybatı yönünden 40-70 km/saat olarak esecek.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı