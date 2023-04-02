Meteoroloji'den 10 ile kar ve yağmur uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine göre; 10 ile kar ve yağmur uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülürken Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda kar yağışlarının görülebileceği paylaşıldı.
METEOROLOJİ'DEN 10 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama kapsamında 10 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı kod uyarısı yapılan şehirler şu şekilde:
Edirne, Kırklareli,Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir
MARMARA BÖLGESİ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken akşam saatlerinde Batı kesimlerde Gece saatlerinde ise Bilecik dışında diğer bölgelerde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Rüzgar güney ve güneybatı yönünden 40-70 km/saat olarak esecek.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Kıyı kesimlerde ve bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görülebileceği belirtildi. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında Güney ve güneybatı yönünden 40-70 km/saat olarak esecek.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı