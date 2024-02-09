Meteorolojiden 11 ile çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda çığ beklendiğini aktardı. Çığ tehlikesine karşı 14 kent de sarı kodla uyarıldı. İşte o şehirler...

Meteorolojiden 11 ile çığ uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 14 şehri uyardı. Çığ oluşumlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. İşte meteorolojinin uyardığı o şehirler...

METEOROLOJİDEN 14 KENTE ÇIĞ UYARISI

Ağrı, Ardahan, Artvin

Bitlis, Erzurum, Giresun

Hakkari, Iğdır, Kars

Muş, Rize, Şırnak

Trabzon, Van

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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# meteoroloji # istanbul hava durumu # çığ tehlikesi
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