Meteorolojiden 11 ile çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda çığ beklendiğini aktardı. Çığ tehlikesine karşı 14 kent de sarı kodla uyarıldı. İşte o şehirler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 14 şehri uyardı. Çığ oluşumlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. İşte meteorolojinin uyardığı o şehirler...
METEOROLOJİDEN 14 KENTE ÇIĞ UYARISI
Ağrı, Ardahan, Artvin
Bitlis, Erzurum, Giresun
Hakkari, Iğdır, Kars
Muş, Rize, Şırnak
Trabzon, Van
SARI KOD UYARISI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.