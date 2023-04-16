Meteoroloji'den 13 ile gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika uyarısında bulundu. Paylaştığı hava durumu haritasına göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey kesimleri, Kastamonu ve Çankırı, Trakya ile Çanakkale çevreleri için gök gürültülü yağışa karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE YAĞIŞ
Ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanaklar, akşam saatlerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Tokat, Çorum), Sinop'un iç kesimleri ile Yozgat'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli olacak.
TRAKYA İLE ÇANAKKALE'YE UYARI
Gelecek 3 saat süresince Tekirdağ ve Çanakkale'nin batısı, Edirne'nin güneyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı