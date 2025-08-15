Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: 15 Ağustos hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ağustos 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 13 il için sarı kodlu uyarı verilirken, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trabzon ve Rize’nin iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hava Sıcaklığı: Güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 50-70 km hızla esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık.
Balıkesir 19/33°C 🌤️💨
Çanakkale 24/32°C 🌤️💨
Edirne 22/34°C 🌤️💨
İstanbul 24/30°C 🌤️💨
Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerde yer yer parçalı bulutlu. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar.
Afyonkarahisar 19/36°C 🌤️
Denizli 25/38°C ☀️
İzmir 26/35°C ☀️💨
Muğla 21/37°C ☀️
Akdeniz: Az bulutlu ve açık.
Adana 24/39°C ☀️🔥
Antalya 27/34°C ☀️
Hatay 27/35°C ☀️
Isparta 21/37°C ☀️
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, güneyi yer yer parçalı bulutlu.
Ankara 21/35°C ☀️
Eskişehir 18/34°C ☀️
Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık. Bolu 16/33°C 🌤️ Düzce 20/32°C 🌤️
Sinop 22/33°C ☀️
Zonguldak 18/25°C 🌤️
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde sağanak yağış.
Amasya 15/32°C 🌤️
Rize 22/30°C 🌦️⛈️
Samsun 20/30°C 🌤️
Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Erzurum 11/29°C ☀️
Kars 9/28°C ☀️
Malatya 21/39°C ☀️🔥
Van 16/29°C ☀️
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır 25/41°C ☀️🔥
Gaziantep 26/42°C ☀️🔥
Mardin 28/39°C ☀️🔥
Siirt 25/40°C ☀️🔥