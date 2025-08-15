Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: 15 Ağustos hava durumu

Ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trabzon ve Rize’nin iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava Sıcaklığı: Güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 50-70 km hızla esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.