Meteoroloji’den 16 eylül uyarısı: 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!

Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, özellikle Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi öngörülüyor.