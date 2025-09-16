Meteoroloji’den 16 eylül uyarısı: 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 23 ilde sağanak yağış beklenirken, birçok bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.
Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, özellikle Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi öngörülüyor.
Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.
rüzgar
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Güney Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.
meteorolojik uyarılar
MGM, güncel olarak herhangi bir meteorolojik uyarı yayımlamadı.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
ÇANAKKALE 🌤️ 30°C, parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 🌤️ 32°C, parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 🌤️ 26°C, parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 🌤️ 31°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR 🌤️ 28°C, parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 🌤️ 34°C, parçalı ve az bulutlu
İZMİR 🌤️ 32°C, parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 🌤️ 35°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA ☀️ 35°C, az bulutlu ve açık
ANTALYA ⛈️ 30°C, doğusunun iç kesimlerinde sağanak yağışlı
BURDUR 🌤️ 33°C, parçalı ve az bulutlu
HATAY ⛈️ 32°C, kıyı kesimlerinde öğleden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA 🌤️ 29°C, az bulutlu ve parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 🌤️ 26°C, az bulutlu ve parçalı bulutlu
KONYA 🌤️ 30°C, az bulutlu ve parçalı bulutlu
NEVŞEHİR 🌤️ 28°C, az bulutlu ve parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 🌤️ 25°C, az bulutlu ve parçalı bulutlu
DÜZCE 🌤️ 27°C, az bulutlu ve parçalı bulutlu
SİNOP 🌤️ 28°C, az bulutlu ve parçalı bulutlu
ZONGULDAK 🌤️ 24°C, az bulutlu ve parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
AMASYA 🌤️ 29°C, parçalı ve az bulutlu
RİZE 🌧️ 26°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN 🌥️ 27°C, parçalı bulutlu
TRABZON 🌧️ 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM ☀️ 25°C, az bulutlu
KARS ⛈️ 24°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
MALATYA ☀️ 33°C, az bulutlu ve açık
VAN ☀️ 26°C, az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR ☀️ 36°C, az bulutlu ve açık
GAZİANTEP ☀️ 36°C, az bulutlu ve açık
MARDİN ☀️ 32°C, az bulutlu ve açık
SİİRT ☀️ 34°C, az bulutlu ve açık