Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, Haziran ayının beklenen sıcak ve kurak havası bozuluyor. 17 Haziran Salı günü yurdun bazı illerinde kısa süreli ancak şiddetli gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.