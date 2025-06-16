Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek

Haziran ortasında beklenmedik sağanak yağışlar yurdun belli kesimlerini vuracak. Meteoroloji, 17 Haziran Salı günü gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. İşte gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak şehirler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, Haziran ayının beklenen sıcak ve kurak havası bozuluyor. 17 Haziran Salı günü yurdun bazı illerinde kısa süreli ancak şiddetli gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. 

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 2

İşte Haber Global'e göre, gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak şehirler...

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 3

Samsun

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 4

Ordu

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 5

Giresun

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 6

Trabzon

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 7

Rize

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 8

Artvin

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 9

Ardahan

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 10

Kars

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 11

Ağrı

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 12

Erzurum

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 13

Tunceli

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 14

Bingöl

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 15

Malatya

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Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek - Resim: 16

Elazığ

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