Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Gök gürleyecek, yollar göle dönecek
Haziran ortasında beklenmedik sağanak yağışlar yurdun belli kesimlerini vuracak. Meteoroloji, 17 Haziran Salı günü gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. İşte gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak şehirler...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, Haziran ayının beklenen sıcak ve kurak havası bozuluyor. 17 Haziran Salı günü yurdun bazı illerinde kısa süreli ancak şiddetli gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.
İşte Haber Global'e göre, gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak şehirler...
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Ağrı
Erzurum
Tunceli
Bingöl
Malatya
Elazığ