Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor!
Yeni haftaya Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de etkili olan sağanak yağışlarla girildi. Yağışlar zaman zaman şiddetini artırırken, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar sabah saatlerinde yağmurla güne başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
SARI KODLA UYARILAN İLLER
Afyonkarahisar 🌧️
Ankara 🌧️
Bolu 🌧️
Çorum 🌧️
İzmir 🌧️
Kütahya 🌧️
Samsun 🌧️
Uşak 🌧️
Kırıkkale 🌧️
Karabük 🌧️
Amasya 🌧️
Aydın 🌧️
Çankırı 🌧️
Eskişehir 🌧️
Kastamonu 🌧️
Manisa 🌧️
Sinop 🌧️
Zonguldak 🌧️
Bartın 🌧️
Düzce 🌧️
ANKARA VALİLİĞİ’NDEN SEL UYARISI
Ankara Valiliği, sağanak yağışla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışların, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”