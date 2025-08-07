Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı: 7 Ağustos il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 24 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Son tahminlere göre yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Bilecik ve Çanakkale hariç), Ege'nin iç kesimlerinin kuzey ve güneydoğusu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Van’ın doğusu ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları ve rüzgâr
Hava sıcaklıkları, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgar; kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.
Marmara, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde ise rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi ve Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneyinde kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Bölge bölge hava durumu
Marmara
Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.
İstanbul: 22°C / 31°C – Akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak
Balıkesir: 21°C / 33°C – Yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Edirne: 23°C / 35°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı
Kırklareli: 22°C / 32°C – Akşam sağanak geçişleri bekleniyor
Ege
Denizli çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgar kuvvetli olacak.
İzmir: 25°C / 37°C – Parçalı bulutlu
Denizli: 24°C / 40°C – Öğleden sonra sağanak
Muğla: 20°C / 36°C – Az bulutlu
Afyonkarahisar: 19°C / 33°C – Akşam sağanak ihtimali
Akdeniz
Toroslar ve İskenderun çevresinde yerel yağış görülebilir. Diğer yerler az bulutlu.
Antalya: 26°C / 32°C – Parçalı az bulutlu
Adana: 26°C / 35°C – Kuzey kesimlerde sağanak bekleniyor
Hatay: 25°C / 33°C – Kıyı kesimlerde yerel yağış
Isparta: 22°C / 35°C – Az bulutlu
İç Anadolu
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak.
Ankara: 22°C / 35°C – Az bulutlu
Eskişehir: 19°C / 32°C – Parçalı bulutlu
Konya: 24°C / 35°C – Az bulutlu
Çankırı: 20°C / 37°C – Sıcaklık yüksek
Batı Karadeniz
Hava açık, yağış beklenmiyor.
Bolu: 16°C / 31°C
Zonguldak: 20°C / 26°C
Düzce: 21°C / 32°C
Sinop: 22°C / 35°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Kıyı kesimlerinde ve Artvin çevresinde aralıklı sağanaklar görülebilir.
Trabzon: 24°C / 28°C – Sağanak geçişi
Artvin: 21°C / 30°C – Akşam sağanak
Gümüşhane: Sağanak ihtimali
Samsun: 23°C / 33°C – Doğu kesimleri yerel yağışlı
Doğu Anadolu
Doğusunda yerel sağanak yağış bekleniyor. Van, Kars ve çevresi yağışlı olacak.
Van: 19°C / 31°C – Doğu kesimlerde sağanak
Erzurum: 18°C / 35°C – Parçalı bulutlu
Kars: 16°C / 33°C – Yerel sağanak bekleniyor
Malatya: 23°C / 40°C – Sıcak ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar yüksek seyredecek.
Diyarbakır: 24°C / 40°C
Mardin: 26°C / 35°C
Gaziantep: 24°C / 39°C
Siirt: 28°C / 40°C