Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı: 7 Ağustos il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 24 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Son tahminlere göre yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Bilecik ve Çanakkale hariç), Ege'nin iç kesimlerinin kuzey ve güneydoğusu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Van’ın doğusu ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıkları ve rüzgâr

Hava sıcaklıkları, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgar; kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.

Marmara, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde ise rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi ve Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneyinde kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

İstanbul: 22°C / 31°C – Akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak
Balıkesir: 21°C / 33°C – Yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Edirne: 23°C / 35°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı
Kırklareli: 22°C / 32°C – Akşam sağanak geçişleri bekleniyor

Ege
Denizli çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgar kuvvetli olacak.

İzmir: 25°C / 37°C – Parçalı bulutlu
Denizli: 24°C / 40°C – Öğleden sonra sağanak

Muğla: 20°C / 36°C – Az bulutlu
Afyonkarahisar: 19°C / 33°C – Akşam sağanak ihtimali

Akdeniz
Toroslar ve İskenderun çevresinde yerel yağış görülebilir. Diğer yerler az bulutlu.

Antalya: 26°C / 32°C – Parçalı az bulutlu
Adana: 26°C / 35°C – Kuzey kesimlerde sağanak bekleniyor

Hatay: 25°C / 33°C – Kıyı kesimlerde yerel yağış
Isparta: 22°C / 35°C – Az bulutlu

İç Anadolu

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak.

Ankara: 22°C / 35°C – Az bulutlu
Eskişehir: 19°C / 32°C – Parçalı bulutlu

Konya: 24°C / 35°C – Az bulutlu
Çankırı: 20°C / 37°C – Sıcaklık yüksek

Batı Karadeniz

Hava açık, yağış beklenmiyor.

Bolu: 16°C / 31°C
Zonguldak: 20°C / 26°C

Düzce: 21°C / 32°C
Sinop: 22°C / 35°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Kıyı kesimlerinde ve Artvin çevresinde aralıklı sağanaklar görülebilir.

Trabzon: 24°C / 28°C – Sağanak geçişi
Artvin: 21°C / 30°C – Akşam sağanak

Gümüşhane: Sağanak ihtimali

Samsun: 23°C / 33°C – Doğu kesimleri yerel yağışlı

Doğu Anadolu

Doğusunda yerel sağanak yağış bekleniyor. Van, Kars ve çevresi yağışlı olacak.

Van: 19°C / 31°C – Doğu kesimlerde sağanak
Erzurum: 18°C / 35°C – Parçalı bulutlu

Kars: 16°C / 33°C – Yerel sağanak bekleniyor
Malatya: 23°C / 40°C – Sıcak ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar yüksek seyredecek.

Diyarbakır: 24°C / 40°C
Mardin: 26°C / 35°C

Gaziantep: 24°C / 39°C
Siirt: 28°C / 40°C

