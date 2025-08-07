Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı: 7 Ağustos il il hava durumu

Son tahminlere göre yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Bilecik ve Çanakkale hariç), Ege'nin iç kesimlerinin kuzey ve güneydoğusu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Van’ın doğusu ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





