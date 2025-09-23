Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller

Meteoroloji’nin güncel raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları halen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kuzeydoğu bölgelerinde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ancak perşembe gününden itibaren sıcaklıkların düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.