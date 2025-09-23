Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü İstanbul da dahil olmak üzere 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise megakentte çarşambaya kadar güneşli havanın etkili olacağını, perşembe günü itibarıyla ise serin ve yağışlı olacağını duyurdu.
Meteoroloji’nin güncel raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları halen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kuzeydoğu bölgelerinde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ancak perşembe gününden itibaren sıcaklıkların düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, perşembe ve cuma günleri şu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor:
Kırklareli, Tekirdağ,
İstanbul, Yalova,
Düzce, Kocaeli,
Sakarya, Zonguldak,
Bartın, Sinop,
Çorum, Amasya,
Samsun, Tokat,
Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize,
Artvin, Ardahan,
Erzurum, Kars,
Ağrı ve Iğdır.
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
AKOM’DAN İSTANBUL UYARISI
AKOM’un duyurusuna göre, İstanbul’da hafta ortasına kadar güneşli hava hakim olacak ve sıcaklıklar 26 derece civarında seyredecek. Ancak perşembe gününden itibaren kentte serin ve yağışlı hava etkili olacak.