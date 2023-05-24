Meteoroloji'den 4 şehre sağanak uyarısı! Dikkat! Kuvvetli yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 şehre kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yağışların gece saatlerine kadar etkili olması beklendiği ifade edildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde gün içinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili tahmin raporunu yayınladı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 4 şehre yönelik yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
HANGİ ŞEHİRLERDE YAĞMUR YAĞACAK?
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde etkili olması bekleniyor.
Konuyla ilgili yapılan duyuruda ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği de ifade edildi.
Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010247y