Meteoroloji'den 4 şehre sağanak uyarısı! Dikkat! Kuvvetli yağış etkili olacak

Konuyla ilgili yapılan duyuruda ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği de ifade edildi.

Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010247y