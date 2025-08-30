Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor!

Meteoroloji’nin yayımladığı rapora göre 31 Ağustos Pazar günü tam 47 ilde aşırı sıcaklık riski bulunuyor. Vatandaşların günün en sıcak saatlerinde (11.00-17.00 arası) zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş çarpmasına karşı önlem almaları ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği hatırlatıldı.