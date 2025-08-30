Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor!
Son verilere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı. Özellikle 40-45 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkların, hissedilen değerlerde 45 dereceyi aşacağı ve sıcaklık rekorlarının kırılabileceği bildirildi.
Meteoroloji’nin yayımladığı rapora göre 31 Ağustos Pazar günü tam 47 ilde aşırı sıcaklık riski bulunuyor. Vatandaşların günün en sıcak saatlerinde (11.00-17.00 arası) zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş çarpmasına karşı önlem almaları ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği hatırlatıldı.
İŞTE AŞIRI SICAKLIK BEKLENEN İLLERİ
Adana 🟡
Adıyaman 🟡
Ağrı 🟡
Amasya 🟡
Ankara 🟡
Aydın 🟡
Bingöl 🟡
Bitlis 🟡
Bolu 🟡
Burdur 🟡
Bursa 🟡
Çorum 🟡
Denizli 🟡
Diyarbakır 🟡
Edirne 🟡
Elazığ 🟡
Erzincan 🟡
Erzurum 🟡
Eskişehir 🟡
Gaziantep 🟡
Giresun 🟡
Gümüşhane 🟡
Hakkâri 🟡
Hatay 🟡
Iğdır 🟡
Çanakkale 🟡
Çankırı 🟡
Balıkesir 🟡
Bilecik 🟡
Antalya 🟡
Artvin 🟡