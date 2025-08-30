Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor!

Son verilere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı. Özellikle 40-45 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkların, hissedilen değerlerde 45 dereceyi aşacağı ve sıcaklık rekorlarının kırılabileceği bildirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 1

Meteoroloji’nin yayımladığı rapora göre 31 Ağustos Pazar günü tam 47 ilde aşırı sıcaklık riski bulunuyor. Vatandaşların günün en sıcak saatlerinde (11.00-17.00 arası) zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş çarpmasına karşı önlem almaları ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği hatırlatıldı.

1 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 2

İŞTE AŞIRI SICAKLIK BEKLENEN İLLERİ

2 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 3

Adana 🟡
Adıyaman 🟡

3 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 4

Ağrı 🟡
Amasya 🟡

4 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 5

Ankara 🟡

5 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 6

Aydın 🟡

6 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 7

Bingöl 🟡
Bitlis 🟡

7 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 8

Bolu 🟡
Burdur 🟡

8 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 9

Bursa 🟡

9 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 10

Çorum 🟡
Denizli 🟡

10 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 11

Diyarbakır 🟡
Edirne 🟡

11 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 12

Elazığ 🟡
Erzincan 🟡

12 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 13

Erzurum 🟡
Eskişehir 🟡

13 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 14

Gaziantep 🟡

14 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 15

Giresun 🟡

15 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 16

Gümüşhane 🟡

16 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 17

Hakkâri 🟡

17 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 18

Hatay 🟡

18 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 19

Iğdır 🟡

19 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 20

Çanakkale 🟡

20 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 21

Çankırı 🟡

21 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 22

Balıkesir 🟡

22 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 23

Bilecik 🟡

23 24
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! - Resim: 24

Antalya 🟡
Artvin 🟡

24 24
Hava durumu hava sıcaklıkları