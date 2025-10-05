Meteorolojiden 5 Ekim uyarısı: Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporu yayımlandı. Son tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.
AKOM’dan yapılan son değerlendirmede, İstanbul’da Cumartesi günü etkili olan yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren sona ermesi ve günün ilerleyen saatlerinde güneşin kendini göstermesi bekleniyor.
Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
GENEL DURUM
Meteoroloji’ye göre ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun, Rize çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ve Artvin’in kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
İSTANBUL’DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK? ☔
AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul’da bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağış sona erecek. Kentte gün içinde güneşli hava etkisini gösterecek.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ ☔
Parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul: 17°C / 22°C – Parçalı, yerel sağanak yağışlı
Bursa: 12°C / 24°C – Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Çanakkale: 14°C / 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 8°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ ☔
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege genelinde sağanak yağış bekleniyor.
İzmir: 15°C / 25°C – Gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Muğla: 11°C / 22°C – Kıyı kesimlerde sağanak yağışlı
Denizli: 12°C / 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Afyonkarahisar: 8°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ 🌤
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.
Antalya: 20°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Adana: 20°C / 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur: 9°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 19°C / 30°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ 🌤
Az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.
Ankara: 10°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 9°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 10°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 11°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ ☔
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 9°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 13°C / 23°C – Akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Zonguldak: 15°C / 20°C – Sağanak yağışlı
Sinop: 17°C / 21°C – Pazar günü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ ☔
Samsun ve Rize çevreleri ile Giresun, Ordu ve Trabzon’un iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Samsun: 15°C / 21°C – Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Rize: 17°C / 22°C – Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Trabzon: 17°C / 22°C – İç kesimleri sağanak yağışlı
Amasya: 15°C / 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU 🌤
Az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.
Erzurum: 5°C / 24°C – Az bulutlu
Kars: 3°C / 23°C – Az bulutlu
Malatya: 12°C / 30°C – Az bulutlu
Van: 7°C / 23°C – Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU ☀️
Bölge genelinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor.
Gaziantep: 16°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 13°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 20°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 17°C / 32°C – Az bulutlu ve açık