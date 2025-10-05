Meteorolojiden 5 Ekim uyarısı: Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!

GENEL DURUM

Meteoroloji’ye göre ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun, Rize çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ve Artvin’in kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.