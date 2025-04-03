Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji, yarın 51 ilde yağış beklendiğini duyurdu. Hava durumu raporlarına göre, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.
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Peki, hangi illerde yağış bekleniyor? Hava durumu nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller ve detaylar…
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Uşak
Afyonkarahisar
Denizli
Isparta
Burdur
Muğla
Antalya
Konya
Karaman
Niğde
Aksaray
Nevşehir
Kayseri
Kırşehir
Yozgat
Kırıkkale
Ankara
Çankırı
Çorum
Kastamonu
Amasya
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Ardahan
Kars
Ağrı
Muş
Bingöl
Bitlis
Siirt
Batman
Diyarbakır
Tunceli
Elazığ
Malatya
Adıyaman
Şanlıurfa
Kilis
Osmaniye
Gaziantep
Kahramanmaraş
Hatay
Adana
Mersin