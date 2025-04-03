Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji, yarın 51 ilde yağış beklendiğini duyurdu. Hava durumu raporlarına göre, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 1

Peki, hangi illerde yağış bekleniyor? Hava durumu nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller ve detaylar…

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 2

Edirne

Kırklareli

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 3

Tekirdağ

Uşak

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 4

Afyonkarahisar

Denizli

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 5

Isparta

Burdur

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 6

Muğla

Antalya

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 7

Konya

Karaman

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 8

Niğde

Aksaray

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 9

Nevşehir

Kayseri

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 10

Kırşehir

Yozgat

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 11

Kırıkkale

Ankara

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 12

Çankırı

Çorum

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 13

Kastamonu

Amasya

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 14

Tokat

Sivas

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 15

Gümüşhane

Bayburt

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 16

Erzincan

Erzurum

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 17

Ardahan

Kars

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 18

Ağrı

Muş

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 19

Bingöl

Bitlis

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 20

Siirt

Batman

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 21

Diyarbakır

Tunceli

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 22

Elazığ

Malatya

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 23

Adıyaman

Şanlıurfa

Kilis

Osmaniye

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 24

Gaziantep

Kahramanmaraş

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Meteoroloji'den 51 il için uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 25

Hatay

Adana

Mersin

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