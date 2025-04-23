Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak!
Nisan ayı gelmesine rağmen beklenen bahar havası yerini yeniden soğuklara ve yağışa bıraktı. Mevsim normallerine dönmesi beklenen hava durumu, kar yağışıyla şaşırtmıştı. Şimdi ise birçok şehirde şiddetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Nisan Perşembe günü 53 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Yağışların bazı bölgelerde adeta bardaktan boşanırcasına yağması bekleniyor.
Havaların ısınmasını bekleyenler için kötü haber olan bu gelişme, dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. MGM, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların ve trafikte olan sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
İşte sağanak yağışın etkili olacağı 53 il:
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Bilecik
Kütahya
Eskişehir
Uşak
Afyonkarahisar
Isparta
Burdur
Antalya
Bartın
Karabük
Kastamonu
Bolu
Ankara
Çankırı
Çorum
Kırıkkale
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Aksaray
Adana
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Ordu
Sivas
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Tunceli
Rize
Artvin
Ardahan
Erzurum
Kars
Şırnak
Hakkari
Ağrı
Iğdır
Siirt
Bingöl
Muş
Van
Bitlis
Diyarbakır