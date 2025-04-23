Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak!

Nisan ayı gelmesine rağmen beklenen bahar havası yerini yeniden soğuklara ve yağışa bıraktı. Mevsim normallerine dönmesi beklenen hava durumu, kar yağışıyla şaşırtmıştı. Şimdi ise birçok şehirde şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Nisan Perşembe günü 53 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Yağışların bazı bölgelerde adeta bardaktan boşanırcasına yağması bekleniyor.

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 2

Havaların ısınmasını bekleyenler için kötü haber olan bu gelişme, dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. MGM, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların ve trafikte olan sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 3

İşte sağanak yağışın etkili olacağı 53 il:

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 4

İzmir
Manisa

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 5

Aydın
Muğla

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 6

Bilecik
Kütahya

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 7

Eskişehir

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 8

Uşak

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 9

Afyonkarahisar

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 10

Isparta

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 11


Burdur

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 12

Antalya

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 13

Bartın

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 14

Karabük
Kastamonu

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 15

Bolu

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 16

Ankara

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 17

Çankırı

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 18

Çorum

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 19

Kırıkkale

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 20

Yozgat

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 21

Kırşehir

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 22

Nevşehir

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 23

Aksaray

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 24

Adana

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 25

Sinop

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 26

Samsun

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 27

Amasya

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 28

Tokat

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 29

Ordu

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 30

Sivas

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 31

Giresun

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 32

Gümüşhane

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 33

Bayburt

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 34

Erzincan

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 35

Tunceli

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 36

Rize

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 37

Artvin

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 38

Ardahan

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 39

Erzurum

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 40

Kars
Şırnak
Hakkari

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 41

Ağrı

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 42

Iğdır
Siirt

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 43

Bingöl
Muş
Van

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Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı: Bardaktan boşalırcasına yağacak! - Resim: 44

Bitlis
Diyarbakır

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