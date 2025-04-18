Meteoroloji'den 63 il için sağanak uyarısı: Hafta sonu şiddetli yağış var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün ülke genelinde önemli bir yağış beklenmezken, 19-21 Nisan tarihlerini kapsayan hafta sonu için 63 ilde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Özellikle Cuma gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.
18 nisan perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji’nin günlük değerlendirmelerine göre, 18 Nisan Perşembe günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara’nın kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava beklenirken, yurdun geri kalanında havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
hava sıcaklıkları artıyor
Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir artış söz konusu. Özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Vatandaşların güneş çarpması ve ani ısı değişimlerine karşı dikkatli olması öneriliyor.
rüzgarın yönü ve şiddeti
Rüzgarlar genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu durum özellikle denize kıyısı olan illerde serin bir hava algısı oluşturabilir.
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey kıyılarda (İstanbul’un Karadeniz’e bakan kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri gibi) bulutlanma zaman zaman artabilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
🔸 İstanbul 10°C - 21°C
🔸 Edirne 10°C - 24°C
🔸 Kırklareli 10°C - 23°C
🔸 Sakarya 7°C - 23°C
📍 Ege bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde özellikle kuzey Ege'de pus ve sis görülme ihtimali bulunuyor.
🔸 İzmir 13°C - 27°C
🔸 Muğla 10°C - 25°C
🔸 Denizli 14°C - 30°C
🔸 Afyonkarahisar 7°C - 24°C
📍 Akdeniz bölgesi
Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Batı kesimlerde zaman zaman parçalı bulutluluk artabilir.
🔸 Antalya 14°C - 23°C
🔸 Adana 11°C - 31°C
🔸 Hatay 13°C - 29°C
🔸 Burdur 10°C - 26°C
📍 İç Anadolu bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
🔸 Ankara 9°C - 25°C
🔸 Konya 9°C - 25°C
🔸 Eskişehir 8°C - 27°C
🔸 Nevşehir 7°C - 21°C
📍 Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Zonguldak ve Sinop gibi kıyı illerde bulutlanma zaman zaman artabilir. Sabah saatlerinde sis etkili olabilir.
🔸 Zonguldak 9°C - 16°C
🔸 Bolu 6°C - 26°C
🔸 Karabük 8°C - 28°C
🔸 Sinop 8°C - 14°C
📍 Orta ve Doğu Karadeniz
Orta Karadeniz kıyılarında yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Diğer kesimlerde parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak.
🔸 Samsun 9°C - 14°C
🔸 Trabzon 8°C - 13°C
🔸 Amasya 8°C - 25°C
🔸 Rize 8°C - 14°C
📍 Doğu Anadolu
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Van çevresinde çok bulutlu hava hakim olabilir. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.
🔸 Erzurum 0°C - 14°C
🔸 Kars 0°C - 12°C
🔸 Malatya 7°C - 23°C
🔸 Van -1°C - 11°C
📍 Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
🔸 Diyarbakır 7°C - 22°C
🔸 Gaziantep 11°C - 26°C
🔸 Mardin 10°C - 20°C
🔸 Adıyaman 10°C - 23°C