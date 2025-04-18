Meteoroloji'den 63 il için sağanak uyarısı: Hafta sonu şiddetli yağış var!

18 nisan perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji’nin günlük değerlendirmelerine göre, 18 Nisan Perşembe günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara’nın kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava beklenirken, yurdun geri kalanında havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.