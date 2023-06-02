Meteoroloji'den peş peşe uyarı: 33 kente turuncu kodlu alarm verildi

O İLLERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİTOR

03.06.2023 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, İstanbul'un Anadolu yakasında ve boğaz çevresinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.