Meteoroloji'den peş peşe uyarı: 33 kente turuncu kodlu alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; 23 ilimizde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 33 ilde gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İşte il il detaylar...
BATI KESİMLERDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde 2 Haziran 2023 Cuma günü görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ege bölgesi, Eskişehir, Ankara, Antalya’nın batı kesimleri ile Burdur’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
O İLLERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİTOR
03.06.2023 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, İstanbul'un Anadolu yakasında ve boğaz çevresinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3 Haziran 2023 Cumartesi günü Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.