Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Fırtına geliyor
Meteoroloji Genel müdürlüğü (MGM), son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; o illere gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 04.05.2023 Perşembe günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
EGE BÖLGESİ'NDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
04.05.2023 Perşembe günü Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; Manisa, Uşak, Kütahya ve Denizli çevreleri ile İzmir'in, Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Burdur'un ve Afyonkarahisar'ın batısı ile Antalya'nın batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BATI BÖLGELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) İç Ege (Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Balıkesir’in doğu, Bilecik ve Bursa’nın güney, Eskişehir’in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ORTA AKDENİZ'DE DIRTINA BEKLENİYOR
Orta Akdeniz’de (Silifke-Alanya Kıyı Kesimleri) rüzgarın yarın (05.05.2023 Cuma) akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Kaynak: mgm.gov.tr