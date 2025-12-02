Meteoroloji'den güncel uyarı! 2 Aralık'ta hangi illerde yağış var?

DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği, özellikle Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı bir gün geçireceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı şeridinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor. Ayrıca iç kesimlerde sabah ve gece pus, yer yer sis görüleceği bildirildi.

AMASYA: 13°C - Parçalı bulutlu

RİZE: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN: 16°C - Parçalı bulutlu

TRABZON: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu