Meteoroloji'den güncel uyarı! 2 Aralık'ta hangi illerde yağış var?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre Türkiye hava durumunda iki farklı mevsimi aynı anda yaşayacak; batı bölgelerinde termometreler yükselişe geçerken, doğu illerinde kar ve sağanak geçişleri için kritik uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık 2025 tarihine ilişkin güncel hava durumu değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.
Yayınlanan son verilere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzüyle güne başlayacağı öngörülüyor. Ancak Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimleri ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışlı bir sistemin etkili olacağı tahmin ediliyor.
Söz konusu yağışların kıyı şeridinde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, rakımın yüksek olduğu noktalarda ise kar yağışı şeklinde düşmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında ise batı kesimlerde belirgin bir değişim yaşanacak. Batı illerinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması beklenirken, yurdun diğer bölgelerinde termometrelerde önemli bir değişiklik gözlenmeyecek.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği, ancak Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ibrenin kuzeyli yönlere döneceği bildirildi. Rüzgarın hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İşte il il ve bölge bölge 2 Aralık 2025 hava durumu tahmini:
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak sabahın ilk ışıkları ve gece saatlerinde bölge genelinde yoğunlaşacak pus, yer yer sis ile kendini gösterecek.
BURSA: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 17°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 13°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
Ege Bölgesi'nde de havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Marmara'da olduğu gibi burada da sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis olaylarına rastlanacağı tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR: 12°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 18°C - Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 16°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin etkili olacağı tahmin ediliyor.
ADANA: 21°C - Az bulutlu
ANTALYA: 22°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 18°C - Az bulutlu
ISPARTA: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini düşürebilecek pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 11°C - Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 11°C - Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 11°C - Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 8°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz'de gökyüzünün parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis beklentisi bulunuyor.
BOLU: 12°C - Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 17°C - Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 14°C - Parçalı ve az bulutlu
DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği, özellikle Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı bir gün geçireceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı şeridinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor. Ayrıca iç kesimlerde sabah ve gece pus, yer yer sis görüleceği bildirildi.
AMASYA: 13°C - Parçalı bulutlu
RİZE: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN: 16°C - Parçalı bulutlu
TRABZON: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 5°C - Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA: 9°C - Parçalı bulutlu
VAN: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN: 12°C - Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 16°C - Parçalı bulutlu
MARDİN: 13°C - Parçalı bulutlu