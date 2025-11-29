Meteorolojiden hafta sonu alarmı! 4 bölgede kuvvetli yağış, 8 ilde ‘turuncu–sarı’ uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Türkiye genelinin büyük ölçüde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.

Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Yağış hadiselerinin bölgesel olarak şiddetleneceği belirtildi. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı bölümlerinde yağışların kuvvetli olacağı, özellikle Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevresinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağışların etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, yurdun iç bölgelerinde gece ve sabah erken saatlerde pus, bazı yerlerde ise sis oluşumlarının görüleceği tahminler arasında yer alıyor.

8 İL İÇİN 'TURUNCU' VE 'SARI' KOD VERİLDİ

Kuvvetli hava olayları beklentisi nedeniyle MGM tarafından sekiz kent için alarm seviyeleri yayınlandı:

Muğla için yüksek tehlike anlamına gelen 'Turuncu' kodlu uyarı verildi.

İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Manisa illeri için ise 'Sarı' kodlu uyarı yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ

BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

AFYONKARAHİSAR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ESKİŞEHİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ: 17, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM: 9, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 10, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu