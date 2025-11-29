Meteorolojiden hafta sonu alarmı! 4 bölgede kuvvetli yağış, 8 ilde ‘turuncu–sarı’ uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Türkiye genelinin büyük ölçüde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.
Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
Yağış hadiselerinin bölgesel olarak şiddetleneceği belirtildi. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı bölümlerinde yağışların kuvvetli olacağı, özellikle Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevresinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağışların etkisini göstereceği tahmin ediliyor.
Ayrıca, yurdun iç bölgelerinde gece ve sabah erken saatlerde pus, bazı yerlerde ise sis oluşumlarının görüleceği tahminler arasında yer alıyor.
8 İL İÇİN 'TURUNCU' VE 'SARI' KOD VERİLDİ
Kuvvetli hava olayları beklentisi nedeniyle MGM tarafından sekiz kent için alarm seviyeleri yayınlandı:
Muğla için yüksek tehlike anlamına gelen 'Turuncu' kodlu uyarı verildi.
İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Manisa illeri için ise 'Sarı' kodlu uyarı yapıldı.
MARMARA BÖLGESİ
BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
AFYONKARAHİSAR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ESKİŞEHİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ: 17, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM: 9, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 10, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu