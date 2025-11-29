Meteorolojiden hafta sonu alarmı! 4 bölgede kuvvetli yağış, 8 ilde ‘turuncu–sarı’ uyarı!

MARMARA BÖLGESİ

BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı