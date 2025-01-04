Meteoroloji'den hafta sonu için yoğun kar uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı yerler
Meteoroloj, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günleri içiin hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklamayla birlikte yoğun kar yağışı beklenen iller de belli oldu. Peki kar yağacak mı? Nerelerde kar yağacak? Hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Açıklamada, hafta sonu için hava tahmin raporu paylaşıldı.
Meteoroloji'nin açıklamasıyla hangi illerde kar yağışı olup olmayacağı da belli oldu. Vatandaşlar Meteoroloji'den yapılan bu açıklamalarla hava durumunun nasıl olacağını öğreniyor.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere, İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçları için ise çığ tehlikesi ile ilgili uyarıda bulunuldu.
MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Marmara Bölgesi'nde hafta sonu aralıklı yağmur ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edildi. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis de bekleniyor.
Bölgedeki bazı illerde hava sıcaklıkları şu şekilde:
ÇANAKKALE °C, 14°C
EDİRNE °C, 9°C
İSTANBUL °C, 12°C
KIRKLARELİ °C, 8°C
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Ege Bölgesi'nde hava durumunun parçalı, yer yer çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olacak.
Bölgedeki bazı illerde hava sıcaklıkları şu şekilde:
AFYONKARAHİSAR °C, 8°C
DENİZLİ °C, 13°C
İZMİR °C, 14°C
MUĞLA °C, 10°C
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Akdeniz Bölgesi'nde de havanın parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Bölgedeki bazı illerde hava sıcaklıkları şu şekilde:
ADANA °C, 18°C
ANTALYA °C, 14°C
HATAY °C, 10°C
MERSİN °C, 17°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İç Anadolu Bölgesi'nde havanın hafta sonunda parçalı bulutlu olacağı bölgenin batısı ile Aksaray, Kırşehir ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgedeki bazı illerde hava sıcaklıkları şu şekilde:
ANKARA °C, 9°C
ÇANKIRI °C, 4°C
ESKİŞEHİR °C, 10°C
KONYA °C, 12°C
KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Batı Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgedeki bazı illerde hava sıcaklıkları şu şekilde:
BOLU °C, 8°C
DÜZCE °C, 13°C
SİNOP °C, 18°C
ZONGULDAK °C, 12°C
AMASYA °C, 12°C
SAMSUN °C, 16°C
TOKAT °C, 11°C
TRABZON °C, 14°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Bölgedeki bazı illerde hava sıcaklıkları şu şekilde:
ERZURUM °C, -7°C
KARS °C, 0°C
MALATYA °C, 7°C
VAN °C, 4°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bölgedeki bazı illerde hava sıcaklıkları şu şekilde:
DİYARBAKIR °C, 9°C
GAZİANTEP °C, 10°C
SİİRT °C, 10°C
ŞANLIURFA °C, 11°C