Meteoroloji'den hafta sonu için yoğun kar uyarısı! İşte kar yağışının etkili olacağı yerler

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgedeki bazı illerde hava sıcaklıkları şu şekilde:

BOLU °C, 8°C

DÜZCE °C, 13°C

SİNOP °C, 18°C

ZONGULDAK °C, 12°C

AMASYA °C, 12°C

SAMSUN °C, 16°C

TOKAT °C, 11°C

TRABZON °C, 14°C