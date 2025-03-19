Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak!
Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20 Mart 2024 Perşembe günü 42 ilde kar yağması bekleniyor.
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Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışının etkili olacağı şehirler açıklandı. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşacak.
İşte kar yağışı beklenen şehirler…
BURSA
KÜTAHYA
BİLECİK
DÜZCE
ESKİŞEHİR
AFYONKARAHİSAR
BOLU
ANKARA
KONYA
KARAMAN
BARTIN
KARABÜK
KASTAMONU
16 42
ÇANKIRI
KIRIKKALE
ÇANKIRI
KIRŞEHİR
NEVŞEHİR
NİĞDE
ÇORUM
YOZGAT
KAYSERİ
AMASYA
TOKAT
SİVAS
KAHRAMANMARAŞ
GAZİANTEP
MALATYA
GÜMÜŞHANE
ERZİNCAN
TUNCELİ
ELAZIĞ
BAYBURT
BİNGÖL
ERZURUM
MUŞ
BİTLİS
ŞIRNAK
ARDAHAN
KARS
AĞRI
VAN