Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak!

Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20 Mart 2024 Perşembe günü 42 ilde kar yağması bekleniyor.

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Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 1

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışının etkili olacağı şehirler açıklandı. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşacak. 

1 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 2

İşte kar yağışı beklenen şehirler…

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Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 3

BURSA

3 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 4

KÜTAHYA

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Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 5

BİLECİK

5 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 6

DÜZCE

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Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 7

ESKİŞEHİR

7 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 8

AFYONKARAHİSAR

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Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 9

BOLU

9 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 10

ANKARA

10 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 11

KONYA

11 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 12

KARAMAN

12 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 13

BARTIN

13 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 14

KARABÜK

14 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 15

KASTAMONU

15 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 16
16 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 17

ÇANKIRI

17 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 18

KIRIKKALE

18 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 19

ÇANKIRI

19 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 20

KIRŞEHİR

20 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 21

NEVŞEHİR

21 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 22

NİĞDE

22 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 23

ÇORUM

23 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 24

YOZGAT

24 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 25

KAYSERİ

25 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 26

AMASYA

26 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 27

TOKAT

27 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 28

SİVAS

28 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 29

KAHRAMANMARAŞ

29 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 30

GAZİANTEP

30 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 31

MALATYA

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Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 32

GÜMÜŞHANE

32 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 33

ERZİNCAN

33 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 34

TUNCELİ

34 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 35

ELAZIĞ

35 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 36

BAYBURT

36 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 37

BİNGÖL

37 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 38

ERZURUM

38 42
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 39

MUŞ

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Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 40

BİTLİS

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Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 41

ŞIRNAK

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Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 42 şehre kar yağacak! - Resim: 42

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