Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Samsun, Ordu çevreleri ve Bolu’nun güney/doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
🌡️ Hava Sıcaklığı
İç ve doğu bölgelerde: Mevsim normallerinin üzerinde 🌡️🔥
Diğer bölgelerde: Mevsim normallerinde 🌤️
💨 Rüzgâr
Genel: Batı ve kuzeybatıdan 🌬️
Akdeniz kıyıları & Güneydoğu: Batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette 🍃
📍 Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara
İstanbul: 21°C / 31°C – Parçalı bulutlu 🌤️
Edirne: 20°C / 32°C – Yerel sağanak ⛈️
Balıkesir: 18°C / 32°C – Parçalı bulutlu 🌥️
Çanakkale: 21°C / 34°C – Az bulutlu 🌤️
Ege
İzmir: 22°C / 34°C – Az bulutlu 🌞
Denizli: 21°C / 35°C – Parçalı bulutlu 🌥️
Muğla: 17°C / 35°C – Açık ☀️
Akdeniz
Antalya: 25°C / 32°C – Açık ☀️
Adana: 24°C / 35°C – Açık ☀️
Hatay: 25°C / 31°C – Az bulutlu 🌤️
İç Anadolu
Ankara: 19°C / 32°C – Parçalı bulutlu 🌥️
Eskişehir: 17°C / 29°C – Az bulutlu 🌤️
Konya: 20°C / 32°C – Parçalı bulutlu 🌥️
Batı Karadeniz
Bolu: 12°C / 30°C – Yerel sağanak ⛈️
Zonguldak: 18°C / 24°C – Parçalı bulutlu 🌤️
Düzce: 18°C / 30°C – Az bulutlu 🌞
Orta & Doğu Karadeniz
Samsun: 23°C / 31°C – Gece sağanaklı 🌧️
Trabzon: 25°C / 29°C – Sağanaklı ⛈️
Rize: 24°C / 30°C – Sağanaklı 🌧️
Doğu Anadolu
Erzurum: 12°C / 33°C – Açık ☀️
Malatya: 21°C / 38°C – Açık ☀️🔥
Van: 15°C / 30°C – Açık 🌞
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 21°C / 41°C – Açık ☀️🔥
Gaziantep: 22°C / 37°C – Açık ☀️
Mardin: 24°C / 35°C – Açık 🌞
Siirt: 26°C / 40°C – Açık ☀️🔥