Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Samsun, Ordu çevreleri ve Bolu’nun güney/doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 1

🌡️ Hava Sıcaklığı

İç ve doğu bölgelerde: Mevsim normallerinin üzerinde 🌡️🔥
Diğer bölgelerde: Mevsim normallerinde 🌤️
💨 Rüzgâr

Genel: Batı ve kuzeybatıdan 🌬️
Akdeniz kıyıları & Güneydoğu: Batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette 🍃


1 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 2

📍 Bölgelere Göre Hava Durumu

2 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 3

Marmara
İstanbul: 21°C / 31°C – Parçalı bulutlu 🌤️
Edirne: 20°C / 32°C – Yerel sağanak ⛈️


3 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 4

Balıkesir: 18°C / 32°C – Parçalı bulutlu 🌥️
Çanakkale: 21°C / 34°C – Az bulutlu 🌤️

4 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 5

Ege
İzmir: 22°C / 34°C – Az bulutlu 🌞


5 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 6

Denizli: 21°C / 35°C – Parçalı bulutlu 🌥️
Muğla: 17°C / 35°C – Açık ☀️

6 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 7

Akdeniz
Antalya: 25°C / 32°C – Açık ☀️


7 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 8

Adana: 24°C / 35°C – Açık ☀️
Hatay: 25°C / 31°C – Az bulutlu 🌤️

8 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 9

İç Anadolu
Ankara: 19°C / 32°C – Parçalı bulutlu 🌥️


9 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 10

Eskişehir: 17°C / 29°C – Az bulutlu 🌤️
Konya: 20°C / 32°C – Parçalı bulutlu 🌥️

10 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 11

Batı Karadeniz
Bolu: 12°C / 30°C – Yerel sağanak ⛈️


11 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 12

Zonguldak: 18°C / 24°C – Parçalı bulutlu 🌤️
Düzce: 18°C / 30°C – Az bulutlu 🌞

12 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 13

Orta & Doğu Karadeniz
Samsun: 23°C / 31°C – Gece sağanaklı 🌧️


13 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 14

Trabzon: 25°C / 29°C – Sağanaklı ⛈️
Rize: 24°C / 30°C – Sağanaklı 🌧️

14 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 15

Doğu Anadolu
Erzurum: 12°C / 33°C – Açık ☀️


15 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 16

Malatya: 21°C / 38°C – Açık ☀️🔥
Van: 15°C / 30°C – Açık 🌞

16 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 17

Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 21°C / 41°C – Açık ☀️🔥
Gaziantep: 22°C / 37°C – Açık ☀️

17 18
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu - Resim: 18

Mardin: 24°C / 35°C – Açık 🌞
Siirt: 26°C / 40°C – Açık ☀️🔥

18 18
sağanak yağış Hava durumu