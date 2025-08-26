Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı: Bu illerde bardaktan boşanırcasına yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, özellikle bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli ve ani sel riski oluşturabilecek şekilde olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji verilerine göre, yağışlar özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak. 

Bardaktan boşanırcasına yağmurun beklenildiği iller arasında Osmaniye, Trabzon, Rize ve Artvin öne çıkarken; diğer riskli iller de şöyle sıralanıyor:

Marmara Bölgesi: İstanbul 🌧️, 

Kocaeli 🌦️, 

Sakarya 🌧️

Karadeniz Bölgesi: Trabzon 🌧️, 

Rize 🌧️, 

Artvin 🌦️,

Ordu 🌧️,

Giresun 🌧️

Samsun 🌧️ 

Sinop 🌦️, Kastamonu 🌧️

Akdeniz Bölgesi: Antalya 🌦️, 

Mersin 🌦️, 

Adana 🌦️

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum 🌨️, 

Erzincan 🌨️, Bayburt 🌨️

