Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi!

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI



İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 40-60 km hızla esmesi öngörülüyor. Kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğinden dikkatli olunması öneriliyor.

TOZ TAŞINIMI EN ÇOK BU BÖLGELERDE HİSSEDİLECEK



Toz taşınımının özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olması bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde yoğunlaşacak bu durumun, solunum problemleri, ulaşımda aksama ve açık alanlarda görüş kaybına neden olabileceği belirtiliyor.