Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı, 14 il için ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar, görüş mesafesinde azalma, çamur yağışı ve ani sel riskine karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.
TOZ TAŞINIMI VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Batı Akdeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde gün boyunca etkili olacak toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma, çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanların açık havada uzun süre kalmamaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini bildirdi.
14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde:
Adana
Antalya
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Hatay
Mersin
Kahramanmaraş
Muğla
Siirt
Van
Batman
Şırnak
Osmaniye
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU
Türkiye’nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman, Adana, Mersin ve Diyarbakır’da yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.
RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 40-60 km hızla esmesi öngörülüyor. Kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğinden dikkatli olunması öneriliyor.
TOZ TAŞINIMI EN ÇOK BU BÖLGELERDE HİSSEDİLECEK
Toz taşınımının özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olması bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde yoğunlaşacak bu durumun, solunum problemleri, ulaşımda aksama ve açık alanlarda görüş kaybına neden olabileceği belirtiliyor.
METEOROLOJİ’DEN PEŞ PEŞE UYARILAR
Yetkililer, vatandaşları şu konularda uyardı:
Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı tedbir alınmalı.
Rüzgarın kuvvetli eseceği bölgelerde çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunmalı.
Toz taşınımının yoğun olduğu bölgelerde, özellikle solunum rahatsızlığı olanların mümkünse dışarı çıkmamaları öneriliyor.