Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı, 14 il için ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar, görüş mesafesinde azalma, çamur yağışı ve ani sel riskine karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 1

TOZ TAŞINIMI VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

1 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 2

Batı Akdeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde gün boyunca etkili olacak toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma, çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanların açık havada uzun süre kalmamaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini bildirdi.

2 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 3

14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

3 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 4

Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde:

4 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 5

Adana

5 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 6

Antalya

6 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 7

Bitlis

7 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 8

Diyarbakır

8 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 9

Hakkari

9 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 10

Hatay

10 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 11

Mersin

11 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 12

Kahramanmaraş

12 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 13

Muğla

13 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 14

Siirt

14 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 15

Van

15 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 16

Batman

16 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 17

Şırnak

17 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 18

Osmaniye

18 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 19

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU


Türkiye’nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman, Adana, Mersin ve Diyarbakır’da yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

19 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 20

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI


İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 40-60 km hızla esmesi öngörülüyor. Kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğinden dikkatli olunması öneriliyor.

TOZ TAŞINIMI EN ÇOK BU BÖLGELERDE HİSSEDİLECEK


Toz taşınımının özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olması bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde yoğunlaşacak bu durumun, solunum problemleri, ulaşımda aksama ve açık alanlarda görüş kaybına neden olabileceği belirtiliyor.

20 21
Meteoroloji’den kritik uyarı: 14 il için alarm verildi! - Resim: 21

METEOROLOJİ’DEN PEŞ PEŞE UYARILAR


Yetkililer, vatandaşları şu konularda uyardı:

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı tedbir alınmalı.
Rüzgarın kuvvetli eseceği bölgelerde çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunmalı.
Toz taşınımının yoğun olduğu bölgelerde, özellikle solunum rahatsızlığı olanların mümkünse dışarı çıkmamaları öneriliyor.

21 21
toz taşınımı Hava durumu