Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu illere fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yeni tahminlere göre Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat) bekleniyor.

Rapora göre Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıklarının, güney ve doğu illerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara

İstanbul 28°C ⛅
Edirne 31°C ⛅

Çanakkale 30°C ⛅
Kırklareli 28°C ⛅

Ege

Az bulutlu ve açık, iç ve güney kesimlerde yer yer çok bulutlu. Denizli’nin güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzey kıyılarda kuvvetli esecek 💨

İzmir 34°C ☀️
Manisa 34°C ⛅

Denizli 36°C 🌩️
Afyonkarahisar 29°C ⛅

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu. Toroslar ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Antalya 32°C ⛅
Adana 36°C ⛅

Hatay 32°C 🌩️
Isparta 34°C ⛅

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık ☀️

Ankara 30°C ☀️
Konya 30°C ☀️

Eskişehir 31°C ☀️
Çankırı 31°C ☀️

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu ⛅

Zonguldak 26°C ⛅
Düzce 29°C ⛅

Bolu 29°C ⛅
Sinop 29°C ⛅

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Trabzon 25°C 🌧️
Samsun 27°C ⛅

Tokat 31°C ⛅
Amasya 29°C ⛅

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğuda yer yer parçalı bulutlu.

Erzurum 32°C ☀️
Kars 30°C ⛅

Malatya 34°C ☀️
Van 28°C ☀️

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık ☀️

Diyarbakır 39°C ☀️
Gaziantep 38°C ☀️

Mardin 35°C ☀️
Siirt 39°C ☀️

