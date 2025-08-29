Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor!

Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun ve Rize çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakasının kuzey kıyıları, Bandırma, Adana’nın kuzeyi, Hatay ve Artvin kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.





