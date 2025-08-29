Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ağustos raporuna göre; Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun ve Rize çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakasının kuzey kıyıları, Bandırma, Adana’nın kuzeyi, Hatay ve Artvin kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
🌡️ Hava sıcaklıkları: İç kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredecek.
💨 Rüzgâr: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
⚠️ Uyarı: Kuvvetli rüzgâr nedeniyle özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de dikkatli olunmalı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
ÇANAKKALE ☀️ 22°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
EDİRNE ☀️ 18°C / 33°C – Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 🌤️🌧️ 22°C / 31°C – Kuzey kıyıları akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ ☀️ 18°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
EGE
DENİZLİ ☀️🔥 23°C / 38°C – Az bulutlu ve sıcak
İZMİR ☀️ 22°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA ☀️ 21°C / 33°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA 🌤️🌧️ 25°C / 34°C – Öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde sağanak
ANTALYA ☀️ 24°C / 30°C – Az bulutlu ve açık
BURDUR ☀️ 19°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
HATAY 🌧️ 25°C / 31°C – Öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde sağanak
İÇ ANADOLU
ANKARA ☀️ 16°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR ☀️ 14°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
KONYA ☀️ 17°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR ☀️ 14°C / 29°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU ☀️ 13°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
DÜZCE ☀️ 16°C / 33°C – Az bulutlu ve açık
SİNOP 🌤️ 20°C / 31°C – Parçalı bulutlu
ZONGULDAK ☀️ 18°C / 26°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 🌤️ 20°C / 34°C – Parçalı bulutlu
SAMSUN 🌧️ 21°C / 29°C – Akşam saatlerinde yerel sağanak
TOKAT 🌤️🔥 16°C / 37°C – Parçalı bulutlu ve sıcak
TRABZON 🌧️ 21°C / 26°C – Parçalı bulutlu, yüksekler sağanak yağışlı
RİZE 🌧️ 20°C / 27°C – Yerel sağanak yağışlı
ARTVİN 🌧️ 19°C / 28°C – Kıyıları sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM ☀️ 15°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
KARS ☀️ 12°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
MALATYA ☀️ 20°C / 36°C – Az bulutlu ve açık
VAN ☀️ 14°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR ☀️🔥 20°C / 38°C – Az bulutlu ve sıcak
GAZİANTEP ☀️ 22°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN ☀️ 27°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT ☀️🔥 25°C / 39°C – Az bulutlu ve sıcak