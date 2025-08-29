Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ağustos raporuna göre; Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

 Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun ve Rize çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakasının kuzey kıyıları, Bandırma, Adana’nın kuzeyi, Hatay ve Artvin kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.



🌡️ Hava sıcaklıkları: İç kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredecek.
💨 Rüzgâr: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

⚠️ Uyarı: Kuvvetli rüzgâr nedeniyle özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de dikkatli olunmalı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

ÇANAKKALE ☀️ 22°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
EDİRNE ☀️ 18°C / 33°C – Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 🌤️🌧️ 22°C / 31°C – Kuzey kıyıları akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ ☀️ 18°C / 31°C – Az bulutlu ve açık

EGE

DENİZLİ ☀️🔥 23°C / 38°C – Az bulutlu ve sıcak


İZMİR ☀️ 22°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA ☀️ 21°C / 33°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 🌤️🌧️ 25°C / 34°C – Öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde sağanak
ANTALYA ☀️ 24°C / 30°C – Az bulutlu ve açık


BURDUR ☀️ 19°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
HATAY 🌧️ 25°C / 31°C – Öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde sağanak

İÇ ANADOLU

ANKARA ☀️ 16°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR ☀️ 14°C / 32°C – Az bulutlu ve açık


KONYA ☀️ 17°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR ☀️ 14°C / 29°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU ☀️ 13°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
DÜZCE ☀️ 16°C / 33°C – Az bulutlu ve açık


SİNOP 🌤️ 20°C / 31°C – Parçalı bulutlu
ZONGULDAK ☀️ 18°C / 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 🌤️ 20°C / 34°C – Parçalı bulutlu
SAMSUN 🌧️ 21°C / 29°C – Akşam saatlerinde yerel sağanak


TOKAT 🌤️🔥 16°C / 37°C – Parçalı bulutlu ve sıcak
TRABZON 🌧️ 21°C / 26°C – Parçalı bulutlu, yüksekler sağanak yağışlı

RİZE 🌧️ 20°C / 27°C – Yerel sağanak yağışlı
ARTVİN 🌧️ 19°C / 28°C – Kıyıları sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM ☀️ 15°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
KARS ☀️ 12°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
MALATYA ☀️ 20°C / 36°C – Az bulutlu ve açık
VAN ☀️ 14°C / 31°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR ☀️🔥 20°C / 38°C – Az bulutlu ve sıcak
GAZİANTEP ☀️ 22°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN ☀️ 27°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT ☀️🔥 25°C / 39°C – Az bulutlu ve sıcak

