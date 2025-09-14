Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor - 14 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre bugün Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

5 günlük hava durumu raporuna göre özellikle pazartesi, salı ve perşembe günleri yağışlar etkisini gösterecek. Yağışların İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz genelinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü ise yağışlar yurdun doğu kesimlerine kayacak.



Kuzeydoğu kesimler: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgeler: Az bulutlu ve açık.

İL İL HAVA DURUMU - 14 EYLÜL

MARMARA

ÇANAKKALE 28°C 🌤️
EDİRNE 29°C 🌤️


İSTANBUL 26°C 🌤️💨
KIRKLARELİ 26°C 🌤️

EGE

AFYONKARAHİSAR 29°C ☀️
DENİZLİ 37°C ☀️🔥

İZMİR 32°C ☀️
MUĞLA 34°C ☀️

AKDENİZ

ADANA 36°C ☀️
ANTALYA 33°C ☀️

BURDUR 34°C ☀️
HATAY 33°C ☀️

İÇ ANADOLU

ANKARA 29°C ☀️
ÇANKIRI 28°C ☀️

ESKİŞEHİR 29°C ☀️
KONYA 29°C ☀️

BATI KARADENİZ

BOLU 27°C 🌤️
DÜZCE 29°C 🌤️

SİNOP 27°C 🌤️
ZONGULDAK 24°C 🌤️

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 28°C 🌤️
RİZE 25°C 🌧️⛈️

SAMSUN 26°C 🌤️
TRABZON 24°C 🌧️⛈️

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 24°C 🌤️
KARS 21°C 🌤️

MALATYA 28°C ☀️
VAN 25°C 🌤️

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 35°C ☀️🔥
GAZİANTEP 35°C ☀️

MARDİN 33°C ☀️
SİİRT 34°C ☀️

