Meteoroloji'den o ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklama ise şöyle:

- Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın’ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece (07.03.2023 Salı) ve yarın (08.03.2023 Çarşamba) öğle saatlerine kadar yer yer kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı beklenmektedir.