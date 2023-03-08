Meteoroloji'den o ile kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava tahminlerine göre; kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Gece saatlerinden itibaren kıyı ilçelerde görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gece saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı ilçelerinde görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklama ise şöyle:
- Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın’ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece (07.03.2023 Salı) ve yarın (08.03.2023 Çarşamba) öğle saatlerine kadar yer yer kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı beklenmektedir.
- Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.